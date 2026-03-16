Trani, doppia promozione: Soccer in Eccellenza, Polisportiva in Prima Categoria. Ma qual è la prima squadra cittadina?

– Una data destinata a restare negli annali dello sport tranese: il 15 marzo 2026. In un solo pomeriggio, la città ha celebrato una storica doppietta, con le due principali realtà calcistiche – Soccer Trani e Polisportiva Trani – entrambe promosse.

Allo stadio "Nicola Lapi", l’ASD Soccer Trani ha chiuso il campionato con un netto 3-0 contro la Rinascita Rutiglianese, conquistando l’Eccellenza. La squadra di mister Fabio Moscelli ha dominato il torneo dall’inizio alla fine, stabilendo un record nazionale di 16 vittorie consecutive e chiudendo con un vantaggio di 19 punti sulla seconda classificata. Con sei giornate d’anticipo, la Soccer torna nel massimo campionato pugliese, riportando entusiasmo e numeri da categorie superiori sugli spalti.

A pochi chilometri di distanza, il popolo biancazzurro della Polisportiva Trani festeggiava la promozione in Prima Categoria. Il club del presidente Paolo Abruzzese, dopo il successo in Terza Categoria nel 2025, ha dominato il Girone A di Seconda Categoria restando imbattuto per tutta la stagione. La matematica certezza del titolo, arrivata con quattro turni d’anticipo, suggella un percorso fatto di sacrificio e compattezza di squadra.

Ma mentre bandiere e fumogeni colorano il cielo tranese, una domanda divide tifosi e appassionati: qual è la prima squadra di Trani?

Per i nostalgici e per chi conosce la "Trani dei miracoli", la risposta è una sola: la Polisportiva. Fondata nel 1949, la storica associazione ha portato il nome della città in tutta Italia negli anni ’60, sfidando Napoli e Palermo e vivendo l’epopea della Serie B, prima di scomparire nel 1997. Oggi, la squadra di Abruzzese punta sull’identità, sui colori e sulla rinascita dal basso, riportando in vita un mito amato dai tifosi storici.

Se invece si guarda alla gerarchia calcistica attuale, la regina è la Soccer Trani. Con una stagione dominata e la promozione in Eccellenza ottenuta con largo anticipo, rappresenta il massimo livello del calcio tranese ed è l’erede diretta della tradizione della Vigor Trani, società che ha cercato di mantenere viva la fiamma dopo il fallimento della Polisportiva storica.

Oggi Trani vive un dualismo affascinante: la Soccer Trani è la squadra "istituzionale", pronta a competere per la Serie D e a rappresentare la città al massimo livello; la Polisportiva Trani è il richiamo della storia, la memoria delle glorie passate, che risale gradualmente le categorie inferiori con entusiasmo.

Il calcio a Trani non è mai stato così vivo, diviso tra chi insegue la categoria e chi celebra la leggenda. In attesa di un futuro derby o di una possibile fusione, i tifosi possono godersi un momento unico: qualunque sia la vostra risposta, Trani è tornata a vincere.