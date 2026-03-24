Putignano, il 26 marzo la presentazione dei risultati del percorso “Co-Crea”

PUTIGNANO – Si terrà giovedì 26 marzo 2026, a partire dalle ore 16 nella Sala consiliare di via Roma 8, l’evento conclusivo del percorso partecipativo, durante il quale saranno presentati i risultati dei quattro tavoli tematici dedicati a welfare generativo, innovazione tecnologica e impresa, welfare abitativo e protagonismo giovanile.

Il progetto, che negli ultimi mesi ha coinvolto cittadini, imprese, giovani, istituzioni e associazioni negli spazi della Biblioteca comunale “Filippo Angelini De Miccolis”, ha favorito momenti di confronto e condivisione con l’obiettivo di costruire una proposta condivisa per lo sviluppo della comunità.

L’incontro sarà presentato dall’attore e conduttore Antonio Stornaiolo e rappresenterà il momento di restituzione pubblica del lavoro svolto, attraverso l’elaborazione di quattro linee strategiche emerse dai tavoli tematici.

All’evento interverranno il sindaco di Putignano, Michele Vinella, l’assessore alla coesione e inclusione sociale Gianluca Miano e la dirigente dell’Area Affari Generali Pamela Giotta. Presenti anche i facilitatori che hanno guidato i gruppi di lavoro: Maria Sasso e Nicla Roberto (welfare generativo), Piergiuseppe Laera e Michele Capriati (innovazione e impresa), Ivana Rizzi e Giuseppe Gagliardi (protagonismo giovanile), Nicola La Macchia e Andrea Gelao (welfare abitativo).

Il percorso “Co-Crea Putignano”, promosso dalla cooperativa sociale Kaleidos insieme al Comune, è finanziato nell’ambito dell’avviso pubblico “Puglia Partecipa” della Regione Puglia, che sostiene processi partecipativi finalizzati a coinvolgere attivamente i cittadini nelle decisioni pubbliche.