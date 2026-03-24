Taranto, D’Amore Hospital porta la prevenzione cardiovascolare e pneumologica in piazza



La salute di cuore e polmoni torna protagonista nel quartiere Tamburi a Taranto dove sarà possibile sottoporsi gratuitamente a screening gratuiti sull’ambulatorio mobile di GVM Care & Research. 27 marzo 2026 – Quartiere Tamburi, orario 9.00 – 16.30





TARANTO - Dopo il successo dell’iniziativa di prevenzione cardiovascolare realizzata in occasione della Due Mari Marathon lo scorso 30 novembre, D’Amore Hospital, struttura accreditata con il SSN che fa parte di GVM Care & Research, torna sul territorio con una nuova giornata dedicata alla salute di cuore e polmoni.





Venerdì 27 marzo l'advanced mobile clinic di GVM Care & Research sarà in via SS. Angeli Custodi, adiacente l’Istituto Comprensivo Statale Vico - De Carolis, nel cuore del quartiere Tamburi, per offrire alla cittadinanza screening cardiologici e pneumologici completi di spirometria gratuiti. L’iniziativa, che è patrocinata dal comune di Taranto, nasce con l’obiettivo di portare la prevenzione vicino alle persone, promuovendo la cultura della salute cardiovascolare e respiratoria e rispondendo in modo concreto ai bisogni di un quartiere simbolo della città.





A partire dalle ore 9.00 e sino alle ore 16.30, recandosi presso l’ambulatorio mobile allestito sul truck sarà possibile effettuare gratuitamente elettrocardiogramma (ECG), consulto cardiologico e spirometria. L’accesso agli screening non richiede prenotazione.





All’iniziativa prenderà parte anche il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL di Taranto, che collaborerà attivamente alle attività di screening cardiovascolare sul territorio.





"La collaborazione tra ambito pubblico e privato in sanità - sottolinea il commissario straordinario Dr. Gregorio Colacicco - nel contesto italiano, non è un elemento accessorio né una semplice scelta organizzativa, ma rappresenta una componente strutturale del modo in cui il diritto alla salute viene concretamente garantito. Il punto di partenza è il riconoscimento costituzionale della salute come diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività, sancito dall’Articolo 32 della Costituzione italiana. In questa prospettiva, la collaborazione con il settore privato diventa uno strumento funzionale, non un’alternativa ideologica. Parliamo di privato accreditato e di sana competizione come recita il decreto legislativo 502 del 92. L’iniziativa programmata, a Taranto, pubblico-privato rappresenta un esempio edificante nell’interesse della salute dei cittadini".





A dare avvio alle visite saranno il Sindaco di Taranto Piero Bitetti; Monsignor Ciro Miniero, Arcivescovo Metropolita di Taranto; Vito Gregorio Colacicco, Commissario ASL Taranto; Michele Conversano, Direttore Dipartimento di Prevenzione dell’ASL di Taranto.





"Portare la prevenzione direttamente nei quartieri rappresenta un segnale concreto di attenzione verso i cittadini e, in particolare, verso le comunità che più necessitano di servizi di prossimità – dichiara il Sindaco di Taranto, Piero Bitetti –. Iniziative come questa contribuiscono a diffondere la cultura della prevenzione e a rafforzare il legame tra istituzioni e territorio, rendendo la tutela della salute un diritto sempre più accessibile a tutti".





Un’iniziativa dal forte valore sociale, pensata per avvicinare la sanità ai cittadini, abbattere le distanze e promuovere la cultura della prevenzione come strumento fondamentale di tutela della salute.





"Iniziative come questa nascono dal dialogo costante con le istituzioni sanitarie e civili e dalla volontà condivisa di costruire percorsi di prevenzione accessibili e qualificati - afferma Eleonora Sansavini, Amministratore Delegato di GVM Puglia -. Il nostro impegno è contribuire a rafforzare una rete di prossimità che metta al centro le persone, valorizzando competenze, collaborazione e ascolto dei bisogni locali".





"Non siamo nuovi a iniziative di prevenzione rivolte alla popolazione, uno strumento in cui crediamo fortemente – dichiara il prof. Giuseppe Speziale, Vice Presidente di GVM Care & Research, Direttore della Cardiochirurgia di Santa Maria Hospital di Bari, Professore Associato di Cardiochirurgia e Presidente della MICS Academy -. Le malattie cardiovascolari e polmonari rappresentano ancora oggi la prima causa di morte a livello globale, con oltre 20 milioni di decessi ogni anno nel mondo, ma attraverso la diagnosi precoce e intervenendo su fattori di rischio modificabili si può ridurne significativamente l’incidenza".