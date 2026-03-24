Putignano, il 26 marzo l’evento conclusivo del progetto partecipativo “Co-Crea Putignano”

PUTIGNANO – Giovedì 26 marzo 2026, a partire dalle ore 16:00, nella Sala Consiliare di via Roma 8, si terrà l’evento conclusivo del progetto partecipativo, finalizzato allo sviluppo della città attraverso il coinvolgimento diretto della comunità.

Nei mesi scorsi, la Biblioteca Comunale “Filippo Angelini De Miccolis” ha ospitato cittadini, imprese, giovani, istituzioni, associazioni e operatori del Terzo settore, chiamati a confrontarsi e a proporre idee attraverso quattro tavoli tematici: Welfare generativo, Innovazione tecnologica e impresa, Welfare abitativo e Protagonismo giovanile.

La restituzione dei risultati sarà presentata dall’attore e conduttore Antonio Stornaiolo, noto per essere stato incoronato Gran Cornuto dell’anno all’ultimo Carnevale di Putignano dall’Accademia delle Corna.

All’incontro prenderanno parte il sindaco di Putignano, Michele Vinella, l’assessore comunale per la coesione e inclusione sociale, politiche del lavoro e giovanili, Gianluca Miano, e la dirigente dell’Area Affari Generali, Istituzionali e Servizi ai Cittadini, Pamela Giotta. Saranno presenti anche i facilitatori dei quattro tavoli tematici: Maria Sasso e Nicla Roberto (Welfare generativo), Piergiuseppe Laera e Michele Capriati (Innovazione tecnologica e impresa), Ivana Rizzi e Giuseppe Gagliardi (Protagonismo giovanile), Nicola La Macchia e Andrea Gelao (Welfare abitativo).

Il progetto, promosso dalla cooperativa sociale Kaleidos in collaborazione con il Comune di Putignano e finanziato dalla Regione Puglia nell’ambito dell’Avviso pubblico “Puglia Partecipa”, ha l’obiettivo di creare spazi di confronto costruttivi che permettano ai cittadini di partecipare attivamente alle decisioni pubbliche.

«L’obiettivo di questo percorso è stato ascoltare esigenze, bisogni e proposte, favorendo il dialogo tra i partecipanti – spiega l’assessore Gianluca Miano –. Dai contributi emersi nei quattro tavoli tematici nasceranno altrettanti piani strategici, che saranno recepiti dall’Amministrazione comunale per co-programmare azioni e interventi a beneficio dell’intera comunità».



