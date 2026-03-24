“SAI che conosciamo Foggia?”, il 26 marzo nuova visita guidata per conoscere la città









FOGGIA - Un nuovo appuntamento per l’iniziativa “SAI che conosciamo Foggia?”, promossa dalla cooperativa sociale Medtraining che gestisce progetti SAI – Sistema di Accoglienza e Integrazione – nei comuni di Manfredonia, Candela, Cerignola ampliamento, Orsara di Puglia e San Ferdinando di Puglia. Il secondo evento è in programma giovedì 26 marzo 2026, con ritrovo alle ore 10.30 presso lo Slow Park di Foggia, di fianco al Nodo Intermodale. È da qui che il gruppo proveniente dai progetti SAI di San Ferdinando di Puglia e Candela Ordinari e Vulnerabili sarà accompagnato da Franca Palese, guida turistica abilitata e presidente ConfGuide Foggia, in un percorso nei luoghi della nascita del capoluogo Dauno, visitando il centro storico, la Cattedrale, le piazze e i palazzi della città vecchia, riscoprendo anche le tracce della presenza dei Federico II.

Beneficiari e beneficiarie del SAI saranno accompagnate anche da operatori e mediatori culturali del progetto, proprio per facilitare la conoscenza e il senso delle attività programmate. La visita guidata si concluderà intorno alle ore 12.30 sempre allo Slow Park, dove si fermeranno per condividere il momento del pranzo. I SAI, di competenza delle Amministrazioni Comunali, offrono servizi integrati di accoglienza destinati a rifugiati, minori stranieri non accompagnati, richiedenti e titolari di protezione internazionale. Saranno proprio loro i protagonisti di questa nuova occasione di integrazione e socializzazione che offrirà loro la possibilità di conoscere meglio il nostro territorio. In modo particolare, le bellezze storiche e architettoniche della città di Foggia. Le visite degli altri progetti SAI sono in programma nelle prossime settimane.