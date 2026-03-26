Riapre stanotte il ponte Garibaldi: prove di carico confermano piena sicurezza e percorribilità

BARI - Il ponte Garibaldi tornerà fruibile a quattro corsie a partire dalla mezzanotte di oggi, come stabilito da un’ordinanza dirigenziale pubblicata sull’albo pretorio comunale. L’infrastruttura sarà percorribile dai bus urbani ed extraurbani, mentre resta al momento interdetto il transito degli altri mezzi pesanti.

“Il ponte Garibaldi sarà nuovamente percorribile dai mezzi del trasporto pubblico locale – ha dichiarato il sindaco Vito Leccese –. Le prove di carico effettuate nelle scorse settimane hanno dato esito positivo, consentendoci di riaprire la circolazione ai bus. So bene che sono state settimane difficili per i cittadini, che hanno affrontato sacrifici importanti, e li ringrazio per la pazienza e il confronto costante con l’amministrazione. Il principio di precauzione ci ha imposto verifiche approfondite, necessarie vista la particolare tipologia del ponte.”

Le prove di carico, condotte tra il 19 e il 20 marzo, hanno visto l’applicazione controllata di pesi fino a 112 tonnellate distribuite uniformemente sull’impalcato. I risultati hanno confermato la staticità e la solidità dell’infrastruttura, attestando la piena rispondenza ai requisiti prestazionali e ai criteri di sicurezza previsti dalla normativa vigente. La chiusura parziale del ponte, ricordiamo, era stata decisa a seguito della caduta di calcinacci avvenuta la sera del 31 ottobre scorso.

Le prove sono state articolate in dieci fasi – cinque di carico e cinque di scarico – con quattro automezzi da 28 tonnellate posizionati progressivamente. L’abbassamento massimo registrato è stato di 11,91 mm lato via Peucetia, 11,88 mm lato via Di Vagno e 14,40 mm nella mezzeria della sezione tempone, seguito da un ritorno completamente elastico dell’impalcato. L’incremento delle deformazioni è risultato proporzionale ai carichi applicati, in linea con il comportamento lineare-elastico previsto dalle Norme tecniche per le costruzioni (NTC).

Vista la natura precompressa a cavi post-tesi dell’impalcato, sarà attivato un sistema di monitoraggio continuo delle frequenze proprie di vibrazione, secondo le Linee guida per la classificazione e gestione del rischio dei ponti esistenti. Il sistema garantirà il controllo costante dell’evoluzione strutturale, intercettando tempestivamente eventuali variazioni delle componenti del ponte.

Il sindaco Leccese ha concluso: “Le criticità del ponte si sono sommate a quelle dei numerosi cantieri in città. Chiedo ancora un ultimo sforzo ai cittadini: questa attesa ci restituirà una viabilità più efficiente e una città migliore”.