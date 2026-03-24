RSA Sant’Anna di Polignano a Mare, La Ghezza (M5S): «Monitoriamo la situazione per tutelare gli ospiti»

BARI – «Sto monitorando con la massima attenzione la situazione della RSA Sant’Anna, che sta creando apprensione a decine di famiglie». Lo afferma Maria La Ghezza, capogruppo del M5S, riguardo alla struttura privata di Polignano a Mare.

«Si tratta di una struttura privata, quindi la questione non rientra nelle competenze dirette della Regione – spiega La Ghezza – ma la priorità è garantire la tutela degli ospiti. Mi sono nuovamente interfacciata con l’assessore Pentassuglia e la Asl di Bari. Dallo scorso venerdì il distretto sanitario sta contattando i medici di medicina generale per attivare le UVM, le Unità di valutazione multidisciplinare, che analizzeranno i singoli casi e punteranno a ricollocare gli ospiti ancora in struttura secondo le loro esigenze».

La capogruppo del M5S conclude: «Continuerò a seguire l’evolversi della situazione e a fornire aggiornamenti, pur trattandosi di una struttura privata e quindi fuori dal perimetro di responsabilità della Regione».