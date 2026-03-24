Leonardo SpA, Borraccino: «Serve politica industriale che tuteli i lavoratori di Grottaglie e Foggia»

BARI – Segue con attenzione l’evoluzione della situazione negli stabilimenti Leonardo SpA di Grottaglie e Foggia Cosimo Borraccino, consigliere regionale, che nei giorni scorsi ha partecipato allo sciopero dei lavoratori davanti ai cancelli dello stabilimento grottagliese per manifestare contro scelte di politica industriale ritenute rischiose per il tessuto produttivo pugliese e per i dipendenti.

«Ritengo inconcepibile la possibile apertura della divisione Aerostrutture al fondo di investimento nazionale arabo – dichiara Borraccino – che mette in dubbio il futuro di una delle poche eccellenze occupazionali delle province di Taranto e Foggia».

Il consigliere ha già suggerito la convocazione di un tavolo istituzionale di crisi da parte della task force regionale per l’occupazione e ha richiesto l’audizione in VI Commissione Consiliare, al fine di valutare azioni a tutela dei lavoratori e della continuità produttiva dei due siti.

«È fondamentale il coinvolgimento della Regione Puglia, che deve esprimere la propria posizione pur nella consapevolezza delle limitate competenze in materia di politiche industriali, competenza del Governo centrale. In gioco ci sono 1500 dipendenti a Grottaglie e centinaia a Foggia, oltre al futuro di due dei siti produttivi più importanti dell’Italia meridionale», conclude Borraccino.