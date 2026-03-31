Serie C girone C: pari Monopoli a Picerno, ko Cerignola. Vince l’Altamura
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FRANCESCO LOIACONO - Nella trentaquattresima giornata del girone C di Serie C il Monopoli pareggia 0-0 sul campo del Picerno allo stadio “Curcio”. Con questo risultato i biancoverdi salgono a quota 51 punti, agganciando al settimo posto il Audace Cerignola.
Proprio il Cerignola esce sconfitto per 3-1 sul campo del Crotone allo stadio “Scida”. Nel secondo tempo al 4’ sono gli ospiti a passare in vantaggio con Paolucci, che insacca di destro su cross di Vitale. La reazione dei calabresi è immediata: al 6’ Musso firma l’1-1 con una girata di sinistro. Al 14’ il Crotone completa la rimonta con Energe, a segno con un destro dalla distanza, mentre al 25’ Zunno chiude i conti con un rasoterra mancino per il definitivo 3-1.
Sorride invece il Team Altamura, che supera 1-0 il Siracusa allo stadio “D’Angelo”. Decisiva la rete di Millico al 40’ del primo tempo, realizzata con un pallonetto di destro. Grazie a questo successo l’Altamura sale all’undicesimo posto con 43 punti.
Nel prossimo turno, la trentacinquesima giornata, il Monopoli tornerà in campo sabato 4 aprile alle 14:30 contro il Trapani allo stadio “Veneziani”. Lunedì 6 aprile, invece, l’Altamura affronterà il Sorrento alle 12:30 al “Viviani” di Potenza, mentre il Cerignola sfiderà il Latina alle 14:30 al “Monterisi”.