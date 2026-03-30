Sanità Puglia, De Santis (Pd): “Concorsi per infermieri e OSS entro maggio, presto gli esiti della mobilità”

BARI - Novità sul fronte del personale sanitario in Puglia. Il consigliere regionale Domenico De Santis (Pd) ha annunciato l’avvio, entro maggio, delle procedure concorsuali per infermieri e operatori socio-sanitari.

Nel dettaglio, i concorsi riguarderanno gli infermieri della ASL Bari e gli OSS del Policlinico Riuniti di Foggia, con l’obiettivo di arrivare alla definizione delle graduatorie entro il mese di ottobre. Una prospettiva attesa da molti professionisti del settore, sia per l’accesso al lavoro sia per la stabilizzazione occupazionale.

Parallelamente, è attesa a breve anche la pubblicazione degli esiti relativi alla mobilità intra-regionale, che consentirà al personale sanitario di trasferirsi tra le diverse province pugliesi, favorendo un avvicinamento ai luoghi di residenza e, di conseguenza, una migliore qualità della vita lavorativa.

L’annuncio è arrivato nel corso della III Commissione regionale, sulla base delle comunicazioni dell’assessore alla Sanità Donato Pentassuglia. De Santis ha inoltre espresso apprezzamento per il lavoro svolto dalla Regione, ringraziando anche il presidente della Commissione e l’intera Giunta regionale per l’impegno nel rafforzare il sistema sanitario pugliese.

Le misure si inseriscono in un percorso più ampio volto a migliorare l’efficienza del servizio sanitario regionale e a rispondere alle esigenze dei lavoratori del comparto, considerati una componente essenziale del sistema.