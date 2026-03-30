Sanità a Trani, scontro politico: Ferri (FdI) chiede intervento alla Regione

BARI – Si accende il dibattito sulla sanità nel nord barese dopo le dichiarazioni del consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Andrea Ferri, che ha chiesto un incontro urgente all’assessore regionale alla Sanità Donato Pentassuglia per affrontare la situazione dell’ospedale di Trani.

Al centro della polemica c’è la condizione della struttura sanitaria cittadina, che secondo Ferri sarebbe stata progressivamente depotenziata fino alla trasformazione in Presidio Territoriale di Assistenza (PTA), senza però garantire – sostiene – un’effettiva alternativa ospedaliera.

Nel suo intervento, il consigliere denuncia la mancanza di un pronto soccorso operativo a Trani e il conseguente sovraccarico delle strutture di Andria, Barletta e Bisceglie. Una situazione che, a suo avviso, costringerebbe ogni anno migliaia di cittadini a rivolgersi a cure fuori regione o comunque lontano dalla propria città.

Ferri parla di “diritto alla salute negato” e richiama investimenti pubblici che, secondo la sua ricostruzione, non avrebbero prodotto risultati concreti, citando anche il mancato completamento dei progetti dei nuovi ospedali annunciati anni fa.

“Non è una questione di campanile ma di sicurezza”, ha ribadito il consigliere, sottolineando come la gestione della sanità sia una competenza regionale e chiedendo un cambio di passo nella programmazione dei servizi.

La richiesta di incontro con l’assessore Donato Pentassuglia punta ora ad aprire un confronto istituzionale sul futuro della rete ospedaliera del territorio e sulla tenuta complessiva dell’assistenza sanitaria nel nord della Puglia.