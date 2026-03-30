Incendio doloso in una struttura Asl a San Pietro in Lama: bruciato l’archivio

SAN PIETRO IN LAMA – Atti vandalici e un incendio nella serata di ieri all’interno di una struttura dell’Asl/Le in via Margherita di Savoia. Si tratta dell’ex istituto medico e pedagogico di psico-riabilitazione, un edificio in stato di abbandono da anni e già in passato preso di mira da vandali.

Secondo le prime ricostruzioni, ignoti si sarebbero introdotti all’interno dell’immobile e avrebbero appiccato il fuoco nella zona dell’archivio cartaceo situato al piano terra, dove era conservata documentazione sanitaria.

Le fiamme hanno generato una densa colonna di fumo e hanno rischiato di propagarsi agli altri ambienti della struttura. Provvidenziale l’intervento dei vigili del fuoco, che sono riusciti a circoscrivere e domare l’incendio, evitando danni ancora più gravi.

Sono in corso verifiche per accertare l’entità dei danni e la stabilità dell’edificio, mentre l’area è stata messa in sicurezza.

Sull’episodio indagano i carabinieri, che stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’accaduto e individuare eventuali responsabili.