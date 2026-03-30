Sinner imperiale: vince anche a Miami e completa il “Sunshine Double”

MIAMI – Jannik Sinner continua a dominare il circuito mondiale e firma un’altra impresa: dopo il successo a Indian Wells, l’azzurro trionfa anche al Miami Open, completando il prestigioso “Sunshine Double”, impresa riuscita finora solo a pochi giocatori nella storia del tennis maschile.

In finale Sinner ha superato il ceco Jiří Lehečka con il punteggio di 6-4 6-4, in una partita condizionata anche dal maltempo e dalle interruzioni. L’azzurro si è mostrato ancora una volta solido nei momenti decisivi, riuscendo a strappare un solo break per set ma gestendo con grande concretezza il proprio servizio e i turni di risposta.

Determinante la capacità di Sinner di accelerare nei punti chiave, evitando cali di concentrazione e mantenendo alta l’intensità nei game più delicati. Un successo che conferma il suo stato di forma eccezionale e la sua continuità ai massimi livelli.

Con questo trionfo, Sinner diventa l’ottavo giocatore nella storia a centrare la doppietta Indian Wells–Miami nello stesso anno, un traguardo che lo proietta definitivamente tra i riferimenti assoluti del tennis mondiale.