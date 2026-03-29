Lutto nel mondo della psicologia: morto a 56 anni Antonio Di Gioia

CORATO - La comunità degli psicologi e la città di Corato piangono la scomparsa di Antonio Di Gioia, morto a 56 anni dopo una breve malattia. Professionista stimato, è stato per anni presidente dell’Ordine degli Psicologi, distinguendosi come una delle voci più autorevoli nel dibattito pubblico sulla salute mentale.

Durante il suo mandato, Di Gioia ha contribuito a rafforzare il ruolo istituzionale della categoria, promuovendo una maggiore presenza degli psicologi nei servizi pubblici e sostenendo con lungimiranza l’integrazione stabile della figura dello psicologo nella sanità territoriale, tema oggi centrale nelle politiche sociosanitarie.

Carattere riservato e approccio rigoroso, univa mitezza e autorevolezza. Accanto all’impegno istituzionale, ha portato avanti una intensa attività di docenza e formazione, diventando un punto di riferimento per molti giovani professionisti. Colleghi e allievi lo ricordano come un docente attento e un professionista capace di coniugare competenza clinica e disponibilità umana.

La sua scomparsa lascia un vuoto significativo nella comunità professionale, che perde una figura capace di coniugare visione strategica e pragmatismo operativo.

I funerali si terranno domani mattina alle ore 10 nella chiesa dell’Incoronata.