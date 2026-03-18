Smottamento ad Ascoli Satriano: famiglia evacuata, zona sotto monitoraggio

ASCOLI SATRIANO – Le forti piogge degli ultimi giorni hanno provocato uno smottamento del terreno in vico Alessandro Manzoni, ad Ascoli Satriano, nel Foggiano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale per mettere in sicurezza la zona.

Il movimento franoso ha interessato anche le fondamenta di un edificio, costringendo all’evacuazione alcune abitazioni vicine. Molte di queste erano già disabitate, ma una sola famiglia ha dovuto lasciare la propria casa. I membri della famiglia sono stati temporaneamente sistemati in un alloggio fornito dal Comune.

La zona resta sotto stretto controllo per monitorare eventuali ulteriori criticità e garantire la sicurezza dei residenti.