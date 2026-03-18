Sventato assalto a furgoni portavalori sull’A1: 14 arresti tra Cerignola e Foggia

MODENA – La Polizia di Stato ha sventato un colpo pianificato contro furgoni portavalori lungo l’autostrada A1, organizzato da un gruppo armato proveniente dalle aree di Cerignola e Foggia. L’operazione è stata condotta nelle campagne di, in provincia di Modena, nei pressi del mercato ortofrutticolo, e ha portato all’arresto di 14 persone.

Nel corso dell’intervento sono state sequestrate numerose armi, tra cui almeno quattro mitragliatori modello AK 47, polvere da sparo con congegni elettronici e manuali, tre secchi di chiodi a punta destinati a bloccare il transito di altri veicoli in autostrada, taniche di benzina e numerosi indumenti che sarebbero stati utilizzati durante l’assalto. Gli arrestati avevano anche a disposizione un apparecchio jammer per inibire le comunicazioni telefoniche e rallentare l’arrivo delle forze di polizia.

Oltre alle armi e al materiale, sono stati sequestrati un autoarticolato utilizzato per il trasporto dell’attrezzatura, tre Maserati e un’Audi. L’obiettivo del gruppo era assaltare i furgoni blindati di una nota società di trasporto valori in partenza da Bologna verso Paderno Dugnano.

L’operazione ha visto l’impiego del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, delle Squadre Mobili di Chieti e Modena, con il supporto dei reparti speciali dei NOCS e di un elicottero per il controllo dall’alto. Durante l’intervento, un agente è rimasto lievemente ferito.

Le autorità hanno sottolineato l’importanza di questa operazione come esempio di coordinamento tra reparti specializzati e interventi mirati a prevenire crimini organizzati di alto livello.