Il Bari cade 2-1 contro il Frosinone allo “Stirpe” nella 31ª giornata di Serie B

FRANCESCO LOIACONO - Il Bari esce sconfitto per 2-1 dalla trasferta allo Stadio Benito Stirpe contro il Frosinone, nella trentunesima giornata di Serie B. Una partita intensa, decisa nel secondo tempo dai gol di Frosinone, nonostante un avvio promettente dei biancorossi.Primo tempo: Bari subito avanti, Frosinone pareggiaLa partita si accende subito: al 2’ il Bari passa in vantaggio grazie a Rao, che insacca al volo di destro su un cross di Moncini. Il Frosinone risponde immediatamente: al 6’ Calò calcia di destro ma non centra lo specchio della porta.L’equilibrio dura poco: all’8’ arriva il pareggio dei padroni di casa con Fini, che finalizza una girata di sinistro in diagonale. Nei minuti successivi il Frosinone sfiora ancora il vantaggio con Gelli all’11’, mentre il Bari risponde con Maggiore al 13’. Al 31’ Rao ci prova nuovamente senza fortuna, e al 44’ Corrado del Frosinone manca di poco la rete, chiudendo un primo tempo ricco di emozioni ma con il punteggio sull’1-1.Secondo tempo: Frosinone prende il comandoNella ripresa il Frosinone prende in mano le redini del match: all’8’ Corrado realizza il gol del vantaggio con un rasoterra di destro su assist di Fini. Il Bari tenta di reagire: al 12’ De Pieri non riesce a concretizzare una buona occasione.Il Frosinone, però, continua a creare pericoli. Al 17’ Fini sbaglia da posizione favorevole, e al 20’ Raimondo non riesce a schiacciare di testa in porta. Nonostante i tentativi dei biancorossi, il risultato rimane 2-1 fino al fischio finale.Prossimo impegnoIl Bari tornerà in campo nella 32ª giornata di Serie B domenica 22 marzo alle 15 allo Stadio San Nicola contro la Carrarese, con l’obiettivo di riscattare la sconfitta e tornare a punti davanti ai propri tifosi.