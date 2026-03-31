Tragedia a Ruoti: 80enne muore in incidente con motozappa sulla provinciale 7

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RUOTI - Tragedia nel pomeriggio del 30 marzo a Ruoti, nel Potentino, dove un uomo di 80 anni, Donato Faraone, ha perso la vita a seguito di un incidente con una motozappa.

L’episodio si è verificato lungo la strada provinciale 7, mentre l’anziano era impegnato in attività agricole. Per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo si sarebbe rivelato fatale, provocando lesioni gravissime.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e il personale sanitario del 118. Nonostante la rapidità dei soccorsi, per l’uomo non c’è stato nulla da fare: i sanitari hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

Le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto. La comunità locale è profondamente scossa per la tragica scomparsa dell’anziano, molto conosciuto nel paese.

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