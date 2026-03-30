Taranto, installate al quartiere Paolo VI le prime pensiline hi-tech della Linea Rossa BRT



TARANTO - La rivoluzione della mobilità sostenibile a Taranto entra nel vivo: in via del Tratturello, al quartiere Paolo VI, sono state installate le prime due pensiline della nuova Linea Rossa BRT (Bus Rapid Transit). Non si tratta di semplici coperture, ma di veri e propri hub tecnologici progettati per trasformare l'esperienza del trasporto pubblico in città. - La rivoluzione della mobilità sostenibile a Taranto entra nel vivo: in via del Tratturello, al quartiere Paolo VI, sono state installate le prime due pensiline della nuova Linea Rossa BRT (Bus Rapid Transit). Non si tratta di semplici coperture, ma di veri e propri hub tecnologici progettati per trasformare l'esperienza del trasporto pubblico in città.





Le nuove strutture rappresentano l'eccellenza in termini di innovazione e funzionalità: sostenibilità energetica: grazie ai pannelli fotovoltaici integrati, le pensiline sono auto-alimentate e dotate di illuminazione a LED a basso consumo; tecnologia e informazione: sistemi hi-tech di ultima generazione forniranno agli utenti informazioni sui viaggi in tempo reale; accessibilità e sicurezza: ogni fermata è stata progettata per essere totalmente accessibile e sicura per ogni tipologia di utenza; cantiere efficiente: le strutture arrivano in cantiere preassemblate, una scelta tecnica che permette di abbattere drasticamente i tempi di montaggio, riducendo al minimo i disagi per i residenti.





La Linea Rossa, asse portante della nuova rete BRT di Taranto, collegherà il rione Paolo VI al terminal di Cimino. Grazie all’utilizzo di corsie preferenziali protette, il servizio, gestito da Kyma Mobilità, garantirà collegamenti rapidi tra i quartieri cittadini, abbattendo i tempi di percorrenza urbana.