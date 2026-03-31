Ciclone mediterraneo e maltempo al Centrosud, ma per Pasqua torna l’alta pressione

BERGAMO - Tre giorni di maltempo intenso al Centrosud, poi un deciso miglioramento proprio in vista delle festività pasquali. È quanto emerge dalle ultime analisi di 3bmeteo, illustrate dal meteorologo Edoardo Ferrara.

Ciclone mediterraneo per tre giorni: rischio criticità al Centrosud

“In queste ore si sta formando un nuovo ciclone mediterraneo con perno posizionato al Sud Italia, che si prepara a portare tre giorni di maltempo” – spiega Ferrara. Fino a giovedì sono attese piogge diffuse, anche abbondanti, e frequenti temporali, accompagnati da venti forti a rotazione ciclonica con raffiche fino a 70-80 km/h e mari molto mossi o agitati.

Particolarmente coinvolto il medio versante adriatico, soprattutto l’Abruzzo, mentre il lato tirrenico centrale risulterà più riparato, pur con qualche rovescio possibile, specie sul medio-basso Lazio. Il perdurare delle precipitazioni potrebbe generare criticità idrogeologiche, con accumuli anche superiori ai 150-200 mm tra Abruzzo, Molise, alta Puglia e Basilicata.

Neve abbondante sull’Appennino

Il ciclone porterà anche nevicate copiose lungo tutta la dorsale appenninica, in particolare sul versante adriatico. Le quote neve si attesteranno mediamente tra 1000 e 1500 metri, ma localmente potranno scendere fin sotto gli 800-1000 metri tra Marche, Abruzzo, Molise e area campano-lucana.

Previsti accumuli molto consistenti in quota, con oltre un metro e mezzo di neve su rilievi come il Gran Sasso, la Majella e il Matese.

Nord più stabile ma con vento forte

Situazione completamente diversa al Nord, che resterà ai margini dell’azione ciclonica. Qui prevarranno condizioni di tempo stabile e soleggiato, seppur con venti sostenuti di foehn e tramontana. Raffiche fino a 80-100 km/h sono attese su Alpi e Liguria, mentre sulle pianure di Piemonte e Lombardia occidentale si potranno raggiungere i 60-70 km/h.

Pasqua e Pasquetta con il ritorno dell’alta pressione

Le prospettive migliorano sensibilmente in vista di Pasqua e Pasquetta. L’anticiclone subtropicale dovrebbe infatti riportare condizioni di stabilità su gran parte d’Italia, con cieli in prevalenza sereni e temperature in aumento.

Al Centronord si potranno raggiungere punte di 22-24°C nelle ore pomeridiane, mentre al Sud persisterà un po’ di instabilità tra venerdì e sabato, prima di un miglioramento più deciso anche su questi settori.