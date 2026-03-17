Tragedia sul lavoro a Ruvo di Puglia: muore titolare di 72 anni

RUVO DI PUGLIA – Un uomo di 72 anni è deceduto questa mattina intorno alle 5 mentre si trovava al lavoro in una ditta del settore alimentare a Ruvo di Puglia, in provincia di Bari.

Secondo le prime informazioni, la vittima sarebbe il titolare dell’impresa e sarebbe morta a causa di un trauma da schiacciamento. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Le indagini sono affidate ai carabinieri della zona, che stanno ricostruendo quanto accaduto per chiarire le cause dell’incidente.