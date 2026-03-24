Truffa ai danni di un’anziana a Carbonara: finto carabiniere arrestato in Campania

BARI – Si è finto emissario dei carabinieri per raggirare una donna di 74 anni e sottrarle oro e denaro, ma la sua fuga si è conclusa poche ore dopo con l’arresto in Campania. Il fatto è avvenuto ieri mattina a, in via Roppo all’angolo con via Maria De Mattias.

Secondo la ricostruzione dei militari, l’anziana era stata contattata telefonicamente da falsi carabinieri che l’avevano convinta a consegnare gioielli e contanti a un uomo che si sarebbe presentato a casa. Poco dopo, alla porta si è presentato un giovane descritto come robusto, con tuta e cappellino blu, che le ha strappato l’oro dalle mani ed è fuggito.

La scena non è passata inosservata: alcuni vicini hanno tentato di bloccare il ladro, aprendo gli sportelli della Peugeot con cui stava scappando. Anche la vittima ha cercato di fermarlo, ma l’uomo ha ingranato la retromarcia, travolgendola e provocandole la frattura di una gamba, prima di dileguarsi.

L’allarme al 112 ha permesso l’immediato intervento dei carabinieri del nucleo radiomobile di Bari, che hanno diffuso la targa del veicolo su tutto il territorio nazionale con il supporto della Polizia di Stato. L’auto, risultata a noleggio, è stata intercettata e il fuggitivo fermato a Grottaminarda, in Campania, circa tre ore dopo i fatti.

La donna è stata ricoverata all’ospedale Di Venere, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico agli arti inferiori. Recuperata anche la refurtiva: circa 170 grammi d’oro, per un valore stimato di 20mila euro.