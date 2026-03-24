Il fotografo Rocco Solimine illustra la sua Flow con una visita guidata

BARI - Sabato 28 marzo nell’ambito di “Flow”, mostra fotografica di Rocco Solimine allestita all’interno di Foto Diego di Bari, si terrà una speciale visita guidata con l’autore.Flow raccoglie 25 fotografie in bianco e nero – 45×30 – dedicate alla Puglia, realizzate con l’uso dei droni. Dall’alto, paesaggi, strade e architetture si trasformano in trame e geometrie che raccontano la regione da una prospettiva nuova, lontana dal caos quotidiano. Il progetto unisce reportage e ricerca visiva, mostrando una Puglia fatta di bellezza ma anche di contrasti, dove le città diventano metafora del nostro vivere: incroci, accelerazioni, pause improvvise. Flow è un invito a cambiare sguardo, a lasciarsi trasportare dal “flusso” delle immagini, proprio come suggerisce il titolo. Oltre all’aspetto estetico, la mostra mette in luce il valore del tempo e dell’osservazione: Solimine sceglie di rallentare, di guardare dall’alto per ritrovare un ordine possibile dentro il movimento continuo del territorio. Le sue immagini non cercano l’effetto, ma la verità di un paesaggio che si rivela solo a chi sa coglierne il ritmo. In questo senso, Flow diventa anche un gesto di cura verso la propria terra, un modo per restituirle dignità attraverso uno sguardo che sa essere insieme tecnico, poetico e profondamente umano.Rocco Solimine, nato a Milano nel 1965, è diventato fotografo e videomaker dopo essersi avvicinato alla fotografia da giovanissimo. Nel corso degli anni ha costruito la sua carriera lavorando tra reportage, progetti creativi e produzioni video. La sua formazione è maturata sul campo: ha ascoltato le persone, ha osservato i dettagli e ha trasformato i momenti in racconti visivi. Dal 2020 si è dedicato in modo particolare alla fotografia aerea, ha utilizzato i droni per esplorare nuove prospettive e ha raccontato il territorio con un linguaggio più essenziale e contemporaneo. Questa mostra, visitabile dal 20 marzo al 2 aprile e realizzata con il supporto di Mimmo Cannarile, direttore artistico di Adeu (Arte dell’evoluzione umana), celebra i quarant’anni professionali di Rocco Solimine, il quale continua a osservare il suo territorio con umiltà, curiosità e il desiderio di raccontarlo da punti di vista inediti. La visita guidata con l’autore, in programma sabato 28 marzo dalle 10.30, sarà un’occasione preziosa per approfondire il suo linguaggio, comprenderne la poetica e scoprire le storie che si nascondono dietro ogni scatto.: 3495269727: 10.30