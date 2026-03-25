Vertenza AC Boilers di Gioia del Colle, La Ghezza (M5S): “Alta l’attenzione, chiederemo audizioni”

BARI – Resta alta l’attenzione sulla vertenza dei 121 lavoratori dello stabilimento AC Boilers di Gioia del Colle. A rilanciare il tema è Maria La Ghezza, capogruppo del Movimento 5 Stelle, che annuncia nuove iniziative istituzionali per fare chiarezza sul futuro del sito produttivo.

“Continuiamo a seguire a tutti i livelli questa crisi industriale, che rischia di avere un impatto profondo sul territorio – dichiara La Ghezza –. Ci uniamo alla richiesta delle organizzazioni sindacali di convocare un nuovo tavolo al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dopo quello dello scorso febbraio”.

Per ottenere un quadro aggiornato della situazione, la capogruppo M5S ha annunciato la richiesta di audizioni nelle commissioni competenti, coinvolgendo il presidente della Task force regionale per l’occupazione Leo Caroli, l’assessore regionale Sebastiano Di Sciascio, il sindaco di Gioia del Colle e i rappresentanti sindacali di categoria.

“La vertenza è stata seguita fin dall’inizio dal Movimento 5 Stelle – aggiunge La Ghezza – con il coinvolgimento del vicepresidente Mario Turco, del coordinatore regionale Leonardo Donno, della deputata Patty L'Abbate e della consigliera comunale Daniela De Mattia.

“È fondamentale lavorare in sinergia tra istituzioni e sindacati per ottenere risultati concreti. Mantenere alta l’attenzione e restare al fianco dei lavoratori è un dovere”, conclude.