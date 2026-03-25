“Nel Faro, sussurri dorati”: Tarshito espone al Faro di San Cataldo

BARI – Sarà inaugurata domenica 29 marzo 2026 alle ore 10:30, al Faro di San Cataldo, la mostra dell’artista Tarshito dal titolo. L’ingresso è libero.

L’esposizione è ospitata nel Museo del Faro e della Radio, nel quartiere San Cataldo, spazio dedicato alla memoria dei fari e alle innovazioni legate a Guglielmo Marconi. Qui le associazioni Mardilevante e Vedetta sul Mediterraneo, presiedute da Nicolò Carnimeo, promuovono visite guidate e attività culturali.

La mostra raccoglie opere ispirate al mare e al tema degli orizzonti, interpretati come metafora della condizione umana. Tarshito propone un percorso artistico che intreccia spiritualità, ascolto e riflessione, in una “geografia dell’anima” capace di superare confini culturali e linguistici.

All’inaugurazione interverrà l’assessora alle Culture del Comune di Bari Paola Romano. In programma anche una videoperformance con Gianmarco Morea, Rosa Illuzzi, Alessio Màttera (Taiko), Claudia Poliseno, Tiziana Portoghese e Akarsini Radhika, con riprese di Nicola Amato.

L’introduzione sarà a cura dell’artista e di Enrica Simonetti.

Per informazioni: associazionemardilevante@gmail.com.