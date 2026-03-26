Welfare territoriale: a Trani e Bisceglie avviato un percorso partecipato per costruire il futuro dei servizi sociali

TRANI - È partito ieri aun nuovo percorso partecipato per la costruzione del, organizzato dall'in collaborazione con il. L’iniziativa mira a coinvolgere la comunità nella definizione di priorità, azioni e modalità operative per i servizi sociali del triennio 2026-2028.

L’obiettivo del percorso è duplice: far emergere i bisogni reali del territorio e valutare l’impatto dei servizi e dei sostegni attivati dall’Ambito territoriale nel periodo 2022-2025, creando uno spazio di collaborazione tra istituzioni, Terzo Settore e cittadini. Durante l’incontro inaugurale è stato tracciato un bilancio delle azioni passate, fornendo una base conoscitiva utile per nuove riflessioni in un contesto sociale in evoluzione.

Come spiegato dal Sindaco di Trani, Amedeo Bottaro, le amministrazioni locali hanno ampliato significativamente i servizi offerti, agendo non solo nelle situazioni di emergenza ma anche in prevenzione, con interventi rivolti a famiglie, persone anziane e giovani, valorizzando le attitudini e le competenze individuali grazie a strumenti come la Dote Educativa e di Comunità.

Il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, ha sottolineato l’importanza della partecipazione e dell’ascolto: “Un modello di welfare aperto, inclusivo e condiviso può generare risposte più efficaci, giuste e vicine ai bisogni reali delle persone. Il percorso parte dall’ascolto e dalla corresponsabilità di tutti gli attori coinvolti.”

Anche Alessandro Cobianchi, Direttore del CSV San Nicola ETS, ha evidenziato il ruolo fondamentale del Terzo Settore nella costruzione del welfare: “I processi partecipativi creano spazi concreti di confronto e corresponsabilità, generando risposte più inclusive e radicate nel contesto locale.” La Presidente del CSV, Rosa Franco, ha aggiunto che il centro accompagnerà le istituzioni nei prossimi due anni, facilitando il dialogo e la co-progettazione con la comunità.

Focus Group per l’ascolto del territorio

La prima fase del percorso prevede tre Focus Group, dedicati a temi chiave come politiche familiari, pari opportunità, contrasto alla povertà educativa, disabilità, invecchiamento attivo e inclusione sociale:

13 aprile 2026 – 16.30-18.30 – Biblioteca Comunale "Giovanni Bovio", Trani: Disabilità, non autosufficienza e politiche per l’invecchiamento attivo

Biblioteca Comunale "Giovanni Bovio", Trani: Disabilità, non autosufficienza e politiche per l’invecchiamento attivo 17 aprile 2026 – 16.30-18.30 – Palazzo Tupputi, Bisceglie: Politiche familiari, pari opportunità e contrasto alla povertà educativa

Palazzo Tupputi, Bisceglie: Politiche familiari, pari opportunità e contrasto alla povertà educativa 28 aprile 2026 – 16.30-18.30 – Palazzo Tupputi, Bisceglie: Accesso al sistema dei servizi, inclusione sociale e contrasto alle povertà



