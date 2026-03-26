A Crispiano torna 'Aperitivo d’Autore': lunedì c’è Lorenza Gentile



È la scrittrice milanese l’ospite del format di Volta la carta, che stavolta fa tappa a Masseria Triglie. Prima dell’incontro, come consuetudine, spazio alla degustazione. Biglietti su Postoriservato





CRISPIANO (TA) - Stavolta l'attesa è stata lunga, ma ne è valsa la pena perché è alle porte un imperdibile appuntamento di Aperitivo d’Autore. Lunedì 30 marzo a Crispiano arriva Lorenza Gentile, una delle voci più originali e seguite della narrativa italiana contemporanea, per presentare il suo nuovo romanzo La volta giusta (Feltrinelli Editore).





Appuntamento alle 19.30 a Masseria Triglie, costruzione del XVIII secolo che fa parte delle 100 Masserie di Crispiano. Come tradizione dello storico format di Volta la carta, la serata sarà aperta da una degustazione, stavolta a cura della cucina della struttura, accompagnata dai vini di Cantine San Giorgio (Tinazzi). Inoltre i partecipanti ad Aperitivo d'Autore avranno la possibilità di visitare tutti gli spazi della masseria.





Raccontata con la grazia e la scrittura luminosa della scrittrice milanese, il libro è un’incantevole storia di rinascita e, come tutti i suoi romanzi, interpreta un sentimento collettivo e molto contemporaneo: il momento in cui smettiamo di adattarci agli altri è molto spesso quello in cui iniziamo a vivere davvero. Tra le sue pagine emerge con chiarezza che non esistono scelte giuste o sbagliate, ci sono solo le nostre scelte, quelle che ci rendono più vicini a chi siamo. A Crispiano Lorenza Gentile sarà in dialogo con il giornalista Vincenzo Parabita, ideatore di Aperitivo d’Autore.





L’ingresso è con ticket esclusivamente in prevendita sul circuito Postoriservato al link http://bit.ly/40T2vZL e nei punti vendita autorizzati Postoriservato. Sarà possibile acquistare i ticket fino alle ore 17 del giorno dell'evento. Per informazioni: 3804385348 - aperitivodautore@gmail.com





L’autrice





Lorenza Gentile (1988) è nata e vive a Milano. Prima de “La volta giusta” (2025), ha scritto “Teo” (2014), “La felicità è una storia semplice” (2017), “Le piccole libertà” (2021), ispirato alla sua esperienza presso la celebre libreria Shakespeare and Company di Parigi, “Le cose che ci salvano” (2023) e “Tutto il bello che ci aspetta” (2024), tutti editi da Feltrinelli. I suoi romanzi sono tradotti in nove Paesi.





Il libro





Sarà la volta giusta? Lucilla se lo chiede sempre, ma le cose non vanno mai come dovrebbero. Dopo una serie di uomini sbagliati e tentativi di adattarsi pur di essere amata, incontra Enrico. Insieme vincono un bando per gestire una locanda in un “Comune polvere”, un paesino a rischio di spopolamento sulle Alpi Marittime. Sembra l’occasione ideale, finalmente. Milleduecento metri di altitudine. Quindici anime, più due. Peccato che una sia in ritardo. Lucilla si ritrova sola, nel sogno di un altro e con un contratto che prevede la presenza di una coppia. Restare o fuggire? Fingere di essere in due o imparare a contare su se stessa? Intanto le viene in aiuto la gente del luogo. Eliseo, il custode delle tradizioni locali; Nives, esperta di erbe e madre resiliente; un giapponese misterioso che comunica solo attraverso un traduttore simultaneo; Libero, architetto diviso tra la montagna e la metropoli, che con Lucilla sembra capirsi senza bisogno di troppe parole. Ma nel cuore dell’inverno, con le tubature ghiacciate e i ricordi che bussano alla porta, emerge pian piano che ognuno custodisce un segreto, e che ogni vita, anche se in apparenza perfetta, ha luci e ombre. All’arrivo della primavera, Lucilla inizierà a comprendere che, quando si tratta di trovare il proprio posto nel mondo, non ci sono scelte giuste o sbagliate: in città o in montagna, da soli o in coppia, è solo una questione di sintesi personale. Quale sarà la sua? Raccontata con la grazia e la scrittura luminosa di Lorenza Gentile, un’incantevole storia di rinascita: il momento in cui smettiamo di adattarci agli altri è molto spesso quello in cui iniziamo a vivere davvero.





La location





Immersa nel territorio delle Cento Masserie e circondata da ulivi secolari e muretti a secco, la masseria racconta ancora oggi la vita rurale autentica della Puglia, tra antiche tradizioni, natura incontaminata e accoglienza genuina. Costruita tra il XVII e il XVIII secolo, la Masseria Triglie conserva intatto il fascino dell’architettura in pietra bianca, con i suoi cortili interni, le stalle, i trulli e gli ambienti dedicati alla produzione agricola. Oggi è un luogo dove il tempo sembra rallentare e offre ai visitatori esperienze autentiche legate alla terra, alla cucina tipica e alle antiche usanze contadine. La struttura “a corte chiusa” è stata sapientemente ristrutturata , nel rispetto della sua storia, e adattata alle esigenze dei viaggiatori. Masseria Triglie è il posto ideale per chi vuole trascorrere giornate in pieno relax, ma anche dove celebrare piccole cerimonie, pranzi di lavoro e meeting, in cui gli ospiti possono apprezzare come la sapienza culinaria si coniuga con i sapori autentici della natura e con i prodotti a km zero provenienti dall’orto. La struttura dispone di sei camere confortevoli, con la pietra a vista e ristrutturate in modo da preservarne il fascino antico, e di tre ampi appartamenti, oltre che di una piscina incastonata nella campagna crispianese.





I vini





La storia di Tinazzi inizia oltre cinquant’anni fa a Lazise, sulle rive del Lago di Garda, grazie all’impegno del fondatore Eugenio. Il figlio Gian Andrea, affiancato oggi dai figli Giorgio e Francesca, ha guidato l’azienda verso traguardi internazionali, rendendola una delle realtà più interessanti della viticoltura italiana con oltre 100 ettari di vigneti tra il Veneto e la Puglia. L’espansione verso il Sud nasce da un'intuizione di Gian Andrea che, nel 2001, dopo un viaggio di piacere in Puglia, colpito dal potenziale dei vitigni autoctoni, acquista la proprietà Feudo Croce nell’agro di Carosino, ne impianta i vigneti e costruisce la masseria, dedicandola alla coltivazione di Primitivo, Negroamaro e Malvasia Nera. Il legame con il territorio si consolida nel 2011 con la fondazione di Cantine San Giorgio a San Giorgio Ionico, nata per valorizzare l’eccellenza enologica locale. Per dare ulteriore impulso alla produzione, nel luglio 2020 la cantina è stata trasferita in una nuovissima e avanguardistica struttura nel comune di Faggiano. Oggi Cantine San Giorgio rappresenta la linea pugliese del gruppo votata alla tradizione più autentica. Il metodo di allevamento ad alberello e il carattere fruttato e strutturato dei vini trovano la loro massima espressione in etichette iconiche come Imperio LXXIV (Primitivo di Manduria Dop), Megale (Negroamaro Salento Igp), Malnera (Merlot Malvasia Nera Igp), Alèa (Malvasia Bianca Puglia Igp e altri vitigni minori). Con 25 ettari di vigneto in Puglia, il cuore della produzione Tinazzi continua a coniugare innovazione tecnologica e cultura contadina, portando l'eccellenza del Salento in oltre 30 Paesi nel mondo.



