A Bari al Circo d’Acqua spettacolo nello spettacolo con il tributo al K-Pop

BARI - Giovedì 9 e venerdì 10 aprile, il Circo d’Acqua, nuova produzione firmata Internazionale Happy Circus e allestita nel parcheggio dello stadio San Nicola di Bari, ospiterà un tributo al K-pop, uno spettacolo nello spettacolo proposto dallo staff dell’agenzia brindisina Que Locura.Il “Huntrix Cosplay Show” è un live show che porta sul palco le musiche e l’immaginario del K- pop, uno dei fenomeni culturali più influenti al mondo. Un format innovativo e coinvolgente che sta conquistando il pubblico di tutte le età. Protagoniste sono le Huntrix – Rumi, Zoey e Mira – che guidano gli spettatori in un’esperienza immersiva ispirata al film “K-pop Demon Hunters”. In scena prendono vita le canzoni più amate, accompagnate da coreografie energiche e momenti ad alto impatto visivo, pensati per favorire la partecipazione del pubblico. Musica, danza e interazione si intrecciano in uno show travolgente, capace di regalare un’esperienza unica all’insegna del divertimento e del ritmo K-pop.A interpretare i tre personaggi saranno le ballerine e performer Daniela Laudadio (Rumi), Sofia Fattori (Mira) e Ginevra Montanaro (Zoey), affiancate dalla loro manager, impersonata da Ilaria De Carlo, che interagirà con il pubblico durante lo spettacolo.“Ci occupiamo da anni di animazione e spettacolo, realizzando musical ispirati ai personaggi del mondo Disney – ha spiegato Ilaria De Carlo, ideatrice del progetto. – In questa occasione abbiamo scelto di creare uno show dedicato a uno dei fenomeni più rilevanti degli ultimi anni, anche alla luce delle richieste che arrivano dalle feste di compleanno che organizziamo. Il K-pop coinvolge tutte le fasce d’età, senza distinzione di genere, e proprio da questa osservazione è nato lo spettacolo che abbiamo già portato in diversi teatri e circhi della provincia di Brindisi”.Il tributo al K-pop sarà inserito all’interno dello spettacolo del Circo d’Acqua, un’esperienza immersiva costruita attorno a una pista con 100.000 litri d’acqua, trasformata in un ambiente scenografico grazie a luci, fontane danzanti, getti coreografici e proiezioni olografiche. La storica compagnia Medini unisce tradizione circense e innovazione tecnologica in uno show senza animali, elegante e adatto a tutte le età. In scena si alternano acrobati, trapezisti, equilibristi, giocolieri, ballerini e clown, insieme a performer internazionali premiati nei principali festival. La direzione artistica è affidata a Emanuele Medini, affiancato da Ljuba Medini, protagonista di numeri di pole dance, e da Federica Toro, equilibrista di grande talento. La comicità è invece nelle mani dei clown Gio Gio e Cioriflay Canestrelli, che coinvolgono il pubblico con gag e improvvisazioni.Gli spettacoli sono in programma tutti i giorni alle 18.00 e alle 21.00, mentre la domenica sono previsti due appuntamenti alle 17.30 e alle 19.30. Le giornate di riposo saranno martedì 8, martedì 14 e mercoledì 15 aprile. I biglietti sono disponibili su ticket-show.com/circo-dacqua-a-bari/.: 3516332703