Trani, presentazione del romanzo “Il mistero di Capo Colonna” al Palazzo delle Arti Beltrani

TRANI - A Trani si prepara un appuntamento dedicato alla narrativa e alla cultura: sabato 11 aprile 2026 alle ore 18:00, presso il Palazzo delle Arti Beltrani, sarà presentato il romanzo Il mistero di Capo Colonna di Giuseppe Tarantini, edito da Adda.

L’incontro sarà moderato dal giornalista Antonio Procacci e offrirà al pubblico l’occasione di dialogare con l’autore, medico e scrittore originario di Trani, già direttore di strutture sanitarie e attivo anche in ambito istituzionale e culturale.

Il romanzo attraversa epoche diverse, dal IX secolo a.C. fino al presente, intrecciando archeologia, rituali antichi e riflessioni antropologiche sulle paure collettive e sulla costruzione del “mostro” nella cultura umana. Un percorso narrativo che unisce ricerca storica e dimensione simbolica.

Giuseppe Tarantini, oltre alla carriera medica in ambito ematologico presso strutture sanitarie della provincia BAT, è stato anche sindaco della città di Trani per due mandati consecutivi tra il 2003 e il 2012.

L’evento, a ingresso libero fino a esaurimento posti, è organizzato con la collaborazione del Club per l’UNESCO di Trani e dell’associazione AGAVE, e rientra nella programmazione culturale del Palazzo delle Arti Beltrani, punto di riferimento per iniziative artistiche e letterarie del territorio.



