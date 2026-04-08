A14, revocato il divieto per i mezzi pesanti tra Val di Sangro e Vasto Sud: restano chiusi i tratti sulla frana di Petacciato

BARI - Sulla Autostrada A14 arrivano aggiornamenti sulla viabilità dopo le criticità legate al fronte franoso di Petacciato. Nella mattinata di oggi è stata disposta la sospensione del divieto di transito per i mezzi pesanti nel tratto compreso tra Val di Sangro e Vasto Sud in direzione Bari, misura adottata nelle ore precedenti a scopo precauzionale.

Restano invece pienamente operative le chiusure dei tratti interessati dal movimento franoso: tra Vasto Sud e Termoli in direzione Bari e tra Poggio Imperiale e Vasto Sud in direzione Pescara, per tutti i veicoli. Le limitazioni erano state introdotte nella tarda mattinata di ieri a seguito dell’attivazione dei sistemi di monitoraggio installati sull’area instabile.

Secondo quanto comunicato dai tecnici di Autostrade per l'Italia, il sistema di sorveglianza continua a registrare movimenti del fronte franoso, che al momento non risulta ancora stabilizzato. Per questo motivo non sono state fornite indicazioni sui tempi di riapertura dei tratti chiusi.

Resta inoltre non percorribile la SS16 Adriatica nel segmento interessato, con conseguenti deviazioni obbligate sulle principali arterie interne. Le autorità raccomandano percorsi alternativi differenziati per veicoli leggeri e mezzi pesanti, che prevedono deviazioni sulla rete della SS650 Trignina e ulteriori collegamenti con la rete autostradale nazionale.

La situazione rimane quindi in continua evoluzione, con un sistema di monitoraggio attivo h24 e aggiornamenti costanti sulla viabilità lungo l’intero corridoio adriatico, strategico per i collegamenti tra Sud e Centro-Nord Italia.