Salento, investe un 27enne e fugge: è caccia al pirata della strada a Gagliano del Capo, ragazzo grave al “Vito Fazzi”

GAGLIANO DEL CAPO - È caccia nel Salento al conducente che nella notte ha investito un ragazzo di 27 anni a Gagliano del Capo, per poi fuggire senza prestare soccorso.

L’incidente è avvenuto in località Ciolo, una delle aree più frequentate della costa ionico-adriatica salentina, dove il giovane aveva trascorso la serata in un locale della zona.

Secondo una prima ricostruzione, il 27enne sarebbe stato investito da un veicolo in transito mentre si trovava nei pressi della litoranea. Dopo l’impatto, l’automobilista non si è fermato ed è immediatamente fuggito, facendo perdere le proprie tracce. L’episodio configura l’ipotesi di omissione di soccorso.

Il giovane è stato soccorso dal 118 e trasportato in codice rosso all’ospedale Ospedale Vito Fazzi. Le sue condizioni sono gravi e i medici lo hanno ricoverato in prognosi riservata.

Sull’accaduto indagano i Carabinieri, che stanno acquisendo testimonianze e verificando la presenza di eventuali sistemi di videosorveglianza nella zona per risalire all’identità del responsabile.

La vicenda ha destato forte allarme nella comunità locale, in un’area molto frequentata soprattutto nelle ore serali e notturne.