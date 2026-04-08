Bari, intervento d’urgenza salva la vista a un 37enne: recupero completo dopo grave complicanza sinusale

Policlinico di Bari

BARI - Un uomo di 37 anni ha recuperato completamente la vista dopo un delicato intervento d’urgenza eseguito al, dove era arrivato in condizioni critiche a causa di una grave complicanza infettivo-infiammatoria dei seni paranasali.

Il paziente presentava una situazione clinica complessa: un accumulo di muco e pus nel seno frontale aveva provocato una pressione anomala tale da erodere la parete ossea superiore dell’orbita, con estensione del processo infettivo verso la cavità oculare. All’arrivo in ospedale, la funzionalità visiva risultava ridotta fino all’80%, accompagnata da cefalea intensa e marcato gonfiore palpebrale.

Le indagini diagnostiche avevano evidenziato una pansinusite severa con ostruzione completa dei seni paranasali e la presenza di una massa infiammatoria nel seno frontale destro, già responsabile di erosione ossea e compressione delle strutture oculari.

L’équipe di Otorinolaringoiatria del Policlinico, guidata dal prof. Nicola Quaranta, ha eseguito un intervento combinato con approccio endoscopico e accesso esterno transcranico sopraccigliare.

L’operazione è stata condotta dai dottori Madami, Berardi e De Candia, con il supporto del team anestesiologico.

La procedura ha permesso di drenare gli ascessi presenti nella cavità orbitaria e nel seno frontale, rimuovere le aderenze e ristabilire una corretta comunicazione tra seni paranasali e cavità nasale, fondamentale per il ripristino del drenaggio fisiologico.

A 48 ore dall’intervento, una nuova valutazione oculistica ha documentato il recupero completo della vista, tornata a 10/10, segnando un esito clinico considerato pienamente positivo.

Il caso evidenzia la complessità delle infezioni rinosinusali avanzate e l’importanza di un approccio multidisciplinare e tempestivo nella gestione delle complicanze che possono coinvolgere strutture neurologiche e oculari.