A14, riaperti i tratti tra Vasto sud e Termoli: traffico ripristinato dopo la frana di Petacciato

TERMOLI - Sono stati riaperti poco prima delle 12:15 i tratti dell’autostrada A14 precedentemente chiusi a causa del riattivarsi del movimento franoso in territorio di Petacciato. In particolare, la circolazione è tornata regolare tra Vasto sud e Termoli in direzione Bari e tra Poggio Imperiale e Vasto sud in direzione Pescara.

A comunicarlo è Autostrade per l’Italia, che ha evidenziato come oltre 100 operatori e 40 mezzi siano stati impegnati senza sosta, anche durante la notte, nelle attività di ripristino e messa in sicurezza della carreggiata nord.

La riapertura è stata resa possibile grazie alla realizzazione di una deviazione lungo la carreggiata nord, che consente ora la circolazione in entrambe le direzioni, con una corsia per senso di marcia. Gli interventi hanno riguardato il consolidamento del rilevato autostradale e il rifacimento della pavimentazione, oltre a verifiche approfondite su tutti i dispositivi di sicurezza, incluse barriere laterali e spartitraffico.

Parallelamente, è proseguito il monitoraggio del fronte franoso attraverso sistemi di sensoristica e l’utilizzo di mezzi speciali, come il by-bridge, che hanno permesso ai tecnici di effettuare controlli diretti sull’infrastruttura.

Le operazioni sono state avviate nel pomeriggio di ieri, in coordinamento con le autorità competenti e sulla base degli ultimi aggiornamenti relativi alla stabilità dell’area interessata dalla frana.

L’amministratore delegato del gruppo Aspi, Arrigo Giana, ha sottolineato l’importanza del lavoro svolto, ringraziando il personale impegnato e evidenziando come la riapertura in tempi rapidi abbia consentito di ripristinare un collegamento strategico per il territorio e per l’intero Paese. Il risultato è stato raggiunto grazie al coordinamento con il Governo, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Protezione Civile.

Proseguono intanto le attività della task force di Autostrade per l’Italia per garantire, nel più breve tempo possibile, la riapertura completa anche della carreggiata sud.