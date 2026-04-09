Domenica 12 aprile torna Vivicittà: a Bari sport, salute e comunità

BARI - Domenica 12 aprile torna a Bari Vivicittà, la storica manifestazione podistica organizzata dalla UISP, giunta alla sua 38ª edizione. Un appuntamento ormai consolidato che va oltre la semplice corsa, configurandosi come un evento capace di unire sport, benessere e partecipazione collettiva.

La competizione, sia in versione agonistica che non competitiva, si svilupperà su un percorso di 10 chilometri con una novità significativa: la partenza da piazzale Lorusso, che sostituisce lo storico punto di largo 2 Giugno. Il tracciato attraverserà il quartiere Carrassi, il centro murattiano, il lungomare e Japigia, per poi concludersi nuovamente a piazzale Lorusso. La gara competitiva sarà valida anche come campionato italiano dell’Aeronautica Militare.

Accanto alla corsa principale, spazio anche alla partecipazione diffusa con una passeggiata ludico-motoria di circa 4,5 chilometri, pensata per famiglie, gruppi e cittadini di tutte le età. L’iniziativa sarà animata dall’associazione LeZZanZare e, per favorire la partecipazione, debutta quest’anno il “Family Pack”, una formula agevolata dedicata ai nuclei familiari.

Tra le novità dell’edizione 2026 anche il premio “Francesco Saccente”, istituito in memoria dell’operatore televisivo scomparso la scorsa estate e da anni legato alla manifestazione.

Si rinnova inoltre la collaborazione con realtà impegnate nella promozione della salute come Running Heart e Federfarma, a conferma del ruolo dello sport come strumento di prevenzione.

Sabato 11 aprile, sempre in piazzale Lorusso, sarà attivo il Villaggio della Salute, aperto ai cittadini dalle 10 alle 13:30 e dalle 15 alle 18:30. Saranno offerti gratuitamente elettrocardiogrammi con rilascio della “BancomHeart”, a cura dell’associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri, e misurazioni della glicemia grazie all’associazione nazionale diabetici Puglia. Inoltre, dal 7 al 17 aprile sarà possibile effettuare screening cardiaci anche nelle farmacie convenzionate.

Particolare attenzione è dedicata all’inclusione: durante il Villaggio saranno presenti interpreti LIS – Lingua dei Segni Italiana, grazie alla collaborazione con ENS e la cooperativa Zerobarriere, per garantire accesso alle informazioni anche alle persone sorde.

Le iscrizioni sono aperte fino alle 23:59 di oggi per la gara competitiva (solo online) e per le altre attività sia online sia presso i punti fisici. Per ulteriori dettagli è possibile consultare il sito della UISP Bari.



