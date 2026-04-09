Esplosione in un’area di servizio sulla SS16 a Barletta: indagini in corso

Barletta

BARLETTA - Ancora poche le informazioni disponibili su quanto accaduto nelle scorse ore in un’area di servizio lungo la SS16, nel territorio di. Secondo le prime ricostruzioni, alcuni individui non ancora identificati avrebbero utilizzato materiale esplosivo per forzare una cassaforte all’interno di un locale dell’attività.

La modalità dell’azione sembrerebbe richiamare tecniche già impiegate in assalti ai furgoni portavalori, elemento che farebbe ipotizzare un’operazione pianificata e mirata. Al momento, il valore del bottino è in fase di quantificazione.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e risalire ai responsabili. Non si esclude l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nell’area per individuare eventuali elementi utili alle indagini.