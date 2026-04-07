Addio a Franco D’Aprile, Legambiente Puglia perde il suo fondatore e primo presidente

BARI - È scomparso Franco D’Aprile, figura storica dell’ambientalismo pugliese e fondatore della sede regionale di Legambiente in Puglia, di cui è stato anche il primo presidente nella prima metà degli anni Ottanta.

La notizia della sua morte ha suscitato profondo cordoglio all’interno dell’associazione, che lo ricorda come un pioniere capace di anticipare temi e battaglie ambientali in un’epoca in cui la sensibilità ecologica era ancora poco diffusa.

D’Aprile è stato protagonista delle prime iniziative ambientaliste in regione, contribuendo all’avvio di campagne contro il nucleare e contro l’utilizzo del carbone, oltre a studi e ricerche sulle cause della moria di delfini e tartarughe marine. Tra le attività più significative della sua presidenza figura anche l’organizzazione, nel 1984 a Brindisi, del primo congresso internazionale sull’impatto ambientale delle centrali termoelettriche a carbone.

Nel corso della sua carriera ha inoltre ricevuto incarichi istituzionali, tra cui uno studio sulle aree verdi per la costruzione della normativa regionale sui parchi, contribuendo così allo sviluppo delle politiche ambientali pugliesi.

Oltre all’impegno associativo, viene ricordato come un grande formatore e divulgatore, attento ai temi del patrimonio agricolo, delle aree rurali e dei borghi, con una particolare passione per il territorio del Pollino.

Legambiente lo saluta come una figura determinante per la crescita dell’associazione in Puglia e un punto di riferimento per tutto il movimento ambientalista italiano.