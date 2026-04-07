Taranto, il Fàlanto Chorus porta al TaTà il 'Magnificat' di John Rutter



Mercoledì 8 aprile all’Auditorium TaTà il coro diretto da Nicola Luzzi proporrà una delle opere più amate del repertorio corale contemporaneo, all’interno di un concerto di primavera ricco di spiritualità e suggestione





TARANTO - C’è un appuntamento che promette di regalare a Taranto una serata di grande fascino musicale e corale. Mercoledì 8 aprile 2026, all’Auditorium TaTà di via Grazia Deledda, andrà in scena il “Concerto di Primavera 2026”proposto dal Fàlanto Chorus, produzione che mette al centro una delle pagine più celebri del repertorio contemporaneo per coro: il “Magnificat” di John Rutter.





Il cuore del programma sarà dunque l’opera iconica del compositore inglese, ma il concerto sarà costruito come un vero percorso musicale capace di accompagnare il pubblico verso il momento centrale della serata. Prima dell’esecuzione del Magnificat, infatti, sono previsti alcuni brani introduttivi: “Dolce Sentire” di Riz Ortolani, arrangiato per coro a sette voci da Rosario Folino in occasione degli 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi, “Laudate Dominum” di Jacques Berthier, “Ave Maria” di Karl Jenkins e “Cantate Domino” di Michael John Trotta.





A guidare l’esecuzione sarà il direttore Nicola Luzzi, con Alessandra Corbelli al pianoforte e la partecipazione del soprano solista Giovanna Causo, in un assetto artistico che lascia immaginare una serata di forte eleganza interpretativa e di grande impatto sonoro.





L’evento prenderà il via con ingresso alle 20.30 e inizio del concerto alle 21.00. Il biglietto d’ingresso è di 10 euro, mentre per informazioni e prenotazioniè disponibile il numero +393475623317.





Per gli appassionati di musica corale, ma anche per chi desidera concedersi una serata diversa, intensa e carica di suggestioni, il concerto del Fàlanto Chorus si presenta come uno degli appuntamenti più interessanti di questa prima parte di primavera tarantina: un incontro tra raccoglimento, bellezza e potenza espressiva, nel segno di una scrittura musicale capace ancora oggi di emozionare e coinvolgere.



