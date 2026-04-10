Al Demodé arriva il “Non farcela party” la festa per le donne creata dalle donne
Le pagine di Mammadimerda hanno costruito una comunità capace di trasformare la frustrazione quotidiana, il carico mentale e le aspettative sociali in un racconto collettivo che fa ridere, riflettere e soprattutto riconoscere chi vive quelle stesse dinamiche.
Il party rappresenta l’estensione naturale di questo universo: un luogo fisico in cui la narrazione digitale diventa esperienza condivisa. Non è solo un evento, ma un rituale di liberazione che ribalta l’idea di perfezione materna e celebra l’imperfezione come atto politico, culturale e di sopravvivenza. Una festa creata dalle donne per le donne, pensata per accogliere senza giudizio tutto ciò che “non si riesce a fare” nella vita di tutti i giorni.
Cuore della serata sarà il grande karaoke collettivo “Piangere in Discoteca”, un momento catartico in cui i partecipanti sono coinvolti nel canto di brani iconici e universalmente riconosciuti. Un coro di voci imperfette che racconta la stessa storia: quella di chi ogni giorno tiene insieme famiglia, lavoro, aspettative e senso di colpa. La playlist partecipata e il dress code giocoso rafforzano l’idea di un rito condiviso, in cui ognuno porta un pezzo della propria vita e lo trasforma in leggerezza.
Un altro elemento distintivo del format è l’orario, pensato per adattarsi ai ritmi del mondo femminile e in particolare materno: si inizia alle 21.00 e si chiude alle 23.30, permettendo a tutte di vivere la festa senza rinunciare al resto della propria giornata.
Demodè Club – Via dei Cedri, 14 – Modugno (Ba)
Infoline: 3397360006
Apertura: 20.00
Tags: Cultura e Spettacoli Eventi musica