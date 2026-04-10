Al Demodé arriva il “Non farcela party” la festa per le donne creata dalle donne

MODUGNO - Sabato 11 aprile, al Demodé Club di Modugno (Ba), si terrà il party “Non farcela party”, festa dalla community di Mammadimerda, il progetto social, satirico e culturale che da anni racconta, con ironia, lucidità e un linguaggio diretto, la condizione delle madri oggi.Le pagine di Mammadimerda hanno costruito una comunità capace di trasformare la frustrazione quotidiana, il carico mentale e le aspettative sociali in un racconto collettivo che fa ridere, riflettere e soprattutto riconoscere chi vive quelle stesse dinamiche.Il party rappresenta l’estensione naturale di questo universo: un luogo fisico in cui la narrazione digitale diventa esperienza condivisa. Non è solo un evento, ma un rituale di liberazione che ribalta l’idea di perfezione materna e celebra l’imperfezione come atto politico, culturale e di sopravvivenza. Una festa creata dalle donne per le donne, pensata per accogliere senza giudizio tutto ciò che “non si riesce a fare” nella vita di tutti i giorni.Cuore della serata sarà il grande karaoke collettivo “Piangere in Discoteca”, un momento catartico in cui i partecipanti sono coinvolti nel canto di brani iconici e universalmente riconosciuti. Un coro di voci imperfette che racconta la stessa storia: quella di chi ogni giorno tiene insieme famiglia, lavoro, aspettative e senso di colpa. La playlist partecipata e il dress code giocoso rafforzano l’idea di un rito condiviso, in cui ognuno porta un pezzo della propria vita e lo trasforma in leggerezza.Un altro elemento distintivo del format è l’orario, pensato per adattarsi ai ritmi del mondo femminile e in particolare materno: si inizia alle 21.00 e si chiude alle 23.30, permettendo a tutte di vivere la festa senza rinunciare al resto della propria giornata.Demodè Club – Via dei Cedri, 14 – Modugno (Ba)Infoline: 3397360006Apertura: 20.00