Massafra in lutto: padre e figlio morti nell’incidente sulla Bradanica

Basilicata

MASSAFRA – Un via vai continuo di persone, tra parenti, amici e conoscenti, nella casa della famiglia Latte. Un dolore profondo ha colpito la comunità dopo la tragica morte di Cosimo Latte, 59 anni, e del figlio Simone, 27, vittime di un incidente stradale avvenuto sulla strada Bradanica, in

Padre e figlio, molto conosciuti a Massafra, erano legati da un rapporto forte e quotidiano. Cosimo, operaio dell’indotto ex Ilva di Taranto, prossimo alla pensione, stava accompagnando il figlio Simone per una lezione di musica, come faceva spesso.

Simone, insegnante di musica, si era diplomato al Conservatorio di Matera, che lo ha ricordato con un messaggio sui social. Aveva intrapreso con determinazione il suo percorso artistico, dopo una prima esperienza giovanile nella Marina.

In paese Cosimo era conosciuto da tutti come “Mimmo”, un uomo legato alla famiglia e orgoglioso del percorso del figlio. Quel viaggio insieme rappresentava non solo un impegno quotidiano, ma anche un momento condiviso, fatto di affetto e complicità.

La tragedia lascia una famiglia distrutta: la moglie e madre delle vittime, e l’altro figlio, di poco più grande, agente di polizia penitenziaria che vive e lavora al Nord, rientrato nella notte per stare accanto ai suoi cari.

L’intera comunità si stringe attorno alla famiglia Latte, in un silenzio carico di dolore.