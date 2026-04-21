Alberobello, il birdwatching diventa esperienza per tutti: incontro su rondini e rondoni all’Ex Conceria Galiani

Alberobello

ALBEROBELLO - Un’attività dedicata al birdwatching arriva adcon un appuntamento pensato per bambini, ragazzi e adulti, all’insegna dell’osservazione e della scoperta della natura.

Domenica 26 aprile alle ore 17.30, negli spazi dell’Ex Conceria “Giovanni Galiani”, si terrà l’incontro “Che confusione! È una rondine o un rondone?”, un laboratorio divulgativo che guiderà i partecipanti alla conoscenza del mondo degli uccelli attraverso immagini, suoni e video.

L’iniziativa è curata da Orto Fertile con Giuseppe Carucci e punta a sviluppare maggiore consapevolezza nell’osservazione della fauna urbana e rurale, aiutando a distinguere specie spesso confuse tra loro, come rondini e rondoni, e a riconoscerne comportamenti e caratteristiche.

Il format è pensato come un’esperienza accessibile e interattiva, che unisce divulgazione scientifica e attività ludiche, con l’obiettivo di stimolare curiosità e attenzione verso il paesaggio naturale quotidiano.

L’evento si svolgerà presso l’Ex Conceria “Giovanni Galiani” in via Barsenta ed è gratuito, con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti tramite form online. L’iniziativa si rivolge a un pubblico ampio, dai più piccoli agli adulti, in un percorso di educazione ambientale aperto alla comunità.