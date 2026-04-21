Centro Ilma di Gallipoli. Minerva: 'Un percorso che va seguito con responsabilità nell’interesse del territorio'



Il consigliere regionale e capogruppo Pd Stefano Minerva interviene a margine dell’incontro sul Centro Ilma di Gallipoli tenutosi presso il Dipartimento Salute della Regione Puglia alla presenza dell’assessore alla Sanità Donato Pentassuglia, del consigliere regionale Felice Spaccavento, dei rappresentanti della LILT di Lecce e del dott. Giuseppe Serravezza. Il consigliere regionale e capogruppo Pd Stefano Minerva interviene a margine dell’incontro sul Centro Ilma di Gallipoli tenutosi presso il Dipartimento Salute della Regione Puglia alla presenza dell’assessore alla Sanità Donato Pentassuglia, del consigliere regionale Felice Spaccavento, dei rappresentanti della LILT di Lecce e del dott. Giuseppe Serravezza.





"Il Centro Ilma è prima di tutto una storia di comunità – ha detto Minerva. Una struttura, costruita grazie all’impegno e alla generosità di tante persone, che oggi potrebbe diventare una speranza concreta per Gallipoli e per l’intera provincia di Lecce. L’incontro di oggi è stato utile e necessario per fare chiarezza su un percorso che deve andare avanti con serietà e responsabilità. Il passaggio dell’agibilità è fondamentale per proseguire nelle fasi successive che dovranno essere affrontate con il coinvolgimento di tutte le istituzioni competenti".





"Accompagneremo questo percorso - ha aggiunto - senza creare illusioni ma senza neanche rallentare ciò che può dare risposte importanti ai cittadini. Serve equilibrio ma anche la capacità di tenere insieme competenze, procedure e bisogni reali".





"Il lavoro della LILT e dei volontari è un patrimonio prezioso che va rispettato e sostenuto – ha concluso. Continueremo a seguire ogni passaggio con attenzione perché questo progetto possa trovare, nei tempi giusti, una piena e concreta valorizzazione a servizio del territorio".