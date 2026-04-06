Aprile 2026 a Palazzo Pesce: un mese di musica tra Mediterraneo, jazz e grandi omaggi della canzone italiana

MOLA DI BARI - A Palazzo Pesce il mese di aprile 2026 si presenta come un vero e proprio percorso musicale trasversale, capace di intrecciare linguaggi, tradizioni e repertori diversi: dalla canzone d’autore italiana al jazz, dalla musica latina alle contaminazioni tra Mediterraneo e America del Sud.Un calendario fitto di appuntamenti serali, tutti con inizio alle ore 21:00, che trasforma lo spazio di Mola di Bari in un punto di incontro tra estetiche musicali e pubblici differenti.🌊 10 aprile – “My Favourite Wings”Ad aprire la programmazione è un progetto dal respiro internazionale: “My Favourite Wings – America del Sud e Mediterraneo”, un trio che esplora connessioni musicali tra choro, tango e jazz samba.Sul palco suonano Vince Abbracciante alla fisarmonica, Roberto Taufic alla chitarra e Pierluigi Balducci al basso acustico. Il progetto punta a un equilibrio tra improvvisazione e scrittura, tra identità individuali e dialogo collettivo.🎙 11 aprile – “Romantico retrò”Il giorno successivo è dedicato alla memoria della canzone italiana degli anni ’60 e ’70 con “Romantico retrò”, un omaggio a Endrigo, Vanoni, Lauzi, Paoli, Tenco e Modugno.Il progetto vede protagonisti Pietro Verna alla voce e chitarra, Francesco Galizia al pianoforte e Andrea Campanella ai fiati. Un viaggio nella stagione d’oro della melodia italiana riletta con sensibilità contemporanea.🎺 17 aprile – “Singing Chet”Il jazz torna protagonista con un tributo a uno dei suoi interpreti più iconici: Chet Baker.Sul palco ci sono Francesca Leone alla voce, Bruno Montrone al pianoforte e Fabrizio Gaudino alla tromba e flicorno. Il programma attraversa standard jazz, bossa nova e composizioni originali, restituendo l’essenza lirica e intimista del repertorio di Baker.🎶 18 aprile – “Canto libero: Mina e Battisti”Un omaggio doppio a due pilastri della musica italiana: Mina e Lucio Battisti.Interpreti della serata sono Ida Gigante alla voce, Giuseppe Leo al pianoforte e Matteo Scura alla batteria. Il concerto attraversa due universi musicali che hanno segnato profondamente la canzone italiana.🎸 24 aprile – “Dario Maltese canta De André”Il 24 aprile è dedicato a Fabrizio De André, con un concerto che privilegia un repertorio meno noto ma di grande intensità poetica.Sul palco ci sono Dario Maltese alla voce, Walter Di Serio alle chitarre e Lorenzo D’Urso alle tastiere. Un omaggio centrato sulla dimensione più intima e letteraria del cantautore genovese.🌎 25 aprile – “Antologia latina” La chiusura del mese è affidata a un viaggio nella musica latina con “Antologia latina – ritmi senza tempo”, tra Cuba e tradizione boleristica.Sul palco suonano Piero Dotti alla voce, Paolo Luiso al pianoforte e Vladimir Martinez alle percussioni. Il repertorio richiama le atmosfere di Buena Vista Social Club e della grande tradizione cubana, tra nostalgia e vitalità ritmica.🎼 Un mese di contaminazioni musicaliLa programmazione di aprile 2026 a Palazzo Pesce si distingue per la varietà dei linguaggi: jazz, canzone d’autore, musica latina e sperimentazioni ibride convivono in un unico cartellone, confermando la vocazione del luogo come spazio di ricerca e ascolto consapevole.