Atletica in Puglia, weekend ricco di eventi: finale Under 14 a Molfetta e titoli regionali in palio

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MOLFETTA - Sarà un fine settimana intenso per l’atletica leggera pugliese, con numerosi appuntamenti tra pista e strada e l’attesa finale dell’Athletic Challenge Team Under 14 in programma a Molfetta.

A fare da cornice all’evento sarà lo stadio Cozzoli, dove domenica mattina andrà in scena l’atto conclusivo della manifestazione giovanile. Dopo la sfilata iniziale, le squadre finaliste si contenderanno il titolo nelle prove previste, con la gara finale denominata “La caccia” che determinerà le classifiche definitive prima delle premiazioni.

Il movimento regionale arriva all’appuntamento forte anche dei recenti risultati, tra cui quello di Pasquale Selvarolo, protagonista a Lille con un tempo di 27’47” sui 10 chilometri, terza miglior prestazione italiana di sempre sulla distanza.

Sempre a Molfetta, nei giorni scorsi, si è registrato il successo del Festival della Velocità, che ha coinvolto centinaia di partecipanti, soprattutto giovani, confermando la vitalità del settore.

Sabato riflettori puntati invece su Acquaviva delle Fonti, dove allo stadio Giammaria saranno assegnati diversi titoli regionali: in programma i 10.000 metri assoluti su pista, le prove Allievi e Allieve e le staffette lunghe per le categorie giovanili.

Il calendario si completa domenica con diverse gare su strada: a Taranto con la “Due Mari Run”, a Minervino Murge con il “Trofeo Balcone delle Puglie”, a Cagnano Varano con la “CorriCagnano” e a Calimera con la “10 km dei boschi”, eventi che coinvolgeranno atleti di tutte le categorie.

Un programma fitto che conferma il dinamismo dell’atletica pugliese, capace di coniugare competizioni di alto livello e partecipazione diffusa su tutto il territorio.