Tornano le emozioni di ''Verissimo'' con Silvia Toffanin

Sabato 11 e domenica 12 aprile su Canale 5, nuovo weekend in compagnia di “Verissimo”, condotto da Silvia Toffanin.

Sabato alle ore 16.30:

A Verissimo Lucia Ocone, al suo debutto tra i protagonisti de “I Cesaroni – Il ritorno”, in onda da lunedì 13 aprile, in prima serata, su Canale 5.

In studio, le dolci emozioni di Delia Duran e Alex Belli, da pochissimo diventati genitori del piccolo Gabriel.

Inoltre, il percorso artistico e i progetti degli ultimi due ragazzi eliminati dal serale di “Amici”: i cantanti Valentina e Plasma.

Infine, saranno ospiti, con i loro racconti personali: Stefania Orlando e la Iena Stefano Corti.





Domenica alle ore 16.30:

In attesa del grande ritorno de “I Cesaroni”, sarà ospite il protagonista e regista della serie cult di Canale 5 Claudio Amendola.

Silvia Toffanin accoglierà, con la sua lunga carriera, Cristiano Malgioglio, tra i super giudici del serale di “Amici”.

E ancora, a Verissimo il periodo delicato che sta vivendo Raffaella Fico e la storia di Ibiza Altea, concorrente uscita da “Grande Fratello Vip”.

Infine, in studio Manuela Bianchi, nuora di Pierina Paganelli, pronta a raccontare la sua verità sul caso della 78enne uccisa il 3 ottobre 2023. Una vicenda dai contorni complessi che la vede coinvolta anche per essere stata l’amante di Louis Dassilva, attualmente unico indagato per la morte della donna.



