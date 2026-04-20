Bari, al via la riqualificazione delle fontane: investiti 3 milioni, si parte da corso Cavour

BARI - A Bari prende ufficialmente il via un ampio piano di riqualificazione delle fontane ornamentali cittadine. È stato infatti aggiudicato il nuovo accordo quadro triennale (2025-2027) per un valore complessivo di 3 milioni di euro, affidato all’impresa Prodon Impianti Tecnologici srl.

I primi interventi partiranno già da domani e interesseranno inizialmente le fontane di corso Cavour. In questa fase le vasche saranno svuotate per consentire operazioni di pulizia, manutenzione e verifica degli impianti. Successivamente, i lavori proseguiranno in piazza Umberto e in altre aree della città.

L’accordo prevede un’azione strutturata e continuativa su tutto il patrimonio cittadino: non solo fontane monumentali, ma anche fontanine pubbliche (“beverini”), con l’obiettivo di garantirne efficienza, funzionalità e decoro urbano. Saranno effettuati controlli periodici, interventi di manutenzione ordinaria e, quando necessario, operazioni straordinarie per far fronte a guasti o criticità.

Un elemento rilevante riguarda l’incremento delle risorse: rispetto al precedente accordo, che disponeva di 900mila euro, il nuovo piano triplica la capienza economica. Una scelta che riflette la necessità di intervenire in maniera più incisiva su un patrimonio composto da circa 20 fontane monumentali e 180 beverini distribuiti sul territorio cittadino.

L’amministrazione comunale punta così a migliorare il decoro urbano e a preservare elementi architettonici e funzionali che rappresentano una componente significativa dell’identità cittadina. L’avvio immediato dei lavori segna il passaggio dalla fase amministrativa a quella operativa, con l’obiettivo di restituire efficienza e valorizzazione agli spazi pubblici.