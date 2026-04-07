Bari, approvato il progetto esecutivo per il “Giardino all’italiana” della ex Caserma Rossani

BARI - La giunta comunale di Bari ha approvato il progetto esecutivo per il recupero e la riqualificazione del cosiddetto “giardino all’italiana” all’interno della nuova Casa della Cittadinanza, nel complesso dell’ex Caserma Rossani.

L’intervento rientra nel programma PINQuA (Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare), finanziato attraverso il PNRR, con un importo complessivo di circa 523.506 euro. L’obiettivo è il recupero di un’area verde storica rinvenuta durante i lavori di riqualificazione degli edifici dell’ex compendio militare, oggi al centro di un più ampio progetto di rigenerazione urbana.

Il giardino, attualmente in stato di abbandono e parzialmente invaso da vegetazione spontanea, sarà ripristinato sulla base delle tracce architettoniche ancora visibili (cordoli, muretti e rampe), che ne permettono la ricostruzione del disegno originario. Il progetto prevede il recupero della struttura a aiuole, la valorizzazione delle alberature esistenti e la sostituzione controllata delle specie infestanti.

L’intervento è stato approvato con parere favorevole delle competenti soprintendenze e sarà realizzato nel rispetto dei vincoli storico-ambientali, con criteri di reversibilità e minimo impatto sull’esistente. Tra gli elementi previsti anche la conservazione di essenze vegetali già presenti, come eucalipti, pini e robinie, oltre al recupero di strutture storiche residuali come un’edicola votiva dedicata a Santa Barbara.

Il nuovo giardino sarà articolato in tre aree principali e riproporrà un impianto tipico dei giardini all’italiana, con percorsi drenanti e materiali compatibili con il contesto storico. È inoltre prevista la connessione con il sistema verde circostante, incluso il vicino parco Gargasole.

Nel corso della presentazione, l’amministrazione ha annunciato che il giardino sarà dedicato a Erminia Traversa, figura legata alla gestione del verde pubblico cittadino, con l’obiettivo di valorizzarne l’impegno nella riqualificazione degli spazi urbani.

Il progetto si inserisce nel più ampio percorso di trasformazione dell’ex Caserma Rossani in polo civico e culturale della città, destinato a ospitare servizi, spazi pubblici e attività associative.