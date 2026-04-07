Bari, alla Fondazione Petruzzelli la mostra sulla Settimana Santa tra arte, musica e tradizione

ph_Clarissa Lapolla

BARI - La Fondazione Teatro Petruzzelli apre nuovamente al pubblico gli spazi di Palazzo San Michele, nel cuore di Bari, con una nuova esposizione dedicata alla Settimana Santa dal titolo “La Settimana Santa. Tra manufatti e musica, la fede popolare nel Meridione d’Italia, dal Seicento a oggi”.

La mostra, a ingresso gratuito, è curata da Attilio Canta e propone un percorso immersivo attraverso circa cento opere tra manufatti antichi e contemporanei, legati all’iconografia della Passione, della Morte e della Resurrezione.

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L’inaugurazione è stata accompagnata da un intervento musicale del Quartetto di Ottoni della Fondazione Petruzzelli, con un programma che ha incluso brani di Georg Philipp Telemann e repertorio funebre e barocco eseguito per l’occasione.

L’esposizione esplora la tradizione della religiosità popolare nel Mezzogiorno, con particolare attenzione al ruolo delle confraternite, ai riti processionali e alla dimensione teatrale delle rappresentazioni sacre. Il percorso include crocifissi, diorami, sculture lignee e in cartapesta, oltre a oggetti devozionali e rare opere ottocentesche.

Di particolare rilievo anche la sezione musicale, dedicata alla tradizione bandistica del Sud Italia, considerata elemento centrale della cultura sonora delle celebrazioni pasquali.

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Le opere provengono da istituzioni religiose, musei e collezioni private pugliesi, tra cui realtà di Bari, Bisceglie, Valenzano e Cassano delle Murge, oltre a contributi di artisti contemporanei attivi nel panorama dell’arte sacra.

La mostra resterà aperta fino al 14 maggio 2026, con accesso dal martedì alla domenica negli orari serali. È inoltre prevista, a conclusione del percorso, una conferenza di approfondimento con studiosi e musicologi dedicata al rapporto tra arte, musica e ritualità religiosa nel Meridione.