Bari, nel Municipio 2 il percorso partecipato per la Comunità Energetica Rinnovabile

BARI - Prosegue nel Bari il ciclo di incontri dedicato alla nascita della Comunità Energetica Rinnovabile ad Impatto Sociale (CER-S), un progetto promosso nell’ambito del Municipio 2 per favorire la produzione e la condivisione locale di energia da fonti rinnovabili.

L’iniziativa si inserisce nel percorso della Rete Civica Urbana del Municipio 2 e nell’azione “Opera Sana: Patto per la Democrazia Economica”, realizzata in collaborazione con Parco Domingo – Comunità Empatica e Sostenibile APS e in partnership con il Municipio 2 del Comune di Bari. Il progetto è collegato anche al Bando CER della Regione Puglia, parte del Programma Regionale 2021-2027 dedicato alla transizione ecologica.

Il percorso partecipativo coinvolge cittadini, associazioni e realtà del territorio con l’obiettivo di costruire un modello energetico condiviso, sostenibile e replicabile. Gli incontri affrontano aspetti tecnici, normativi e sociali delle Comunità Energetiche, oltre a momenti di confronto pubblico e laboratori territoriali.

Il programma prevede una serie di appuntamenti online e in presenza: tra questi, incontri formativi su piattaforma digitale dedicati al funzionamento delle CER, alle tecnologie coinvolte e agli aspetti legali e amministrativi. È previsto anche un momento conclusivo di sintesi e confronto a Orto Domingo, con la partecipazione dei rappresentanti istituzionali del Municipio 2.

Il percorso, avviato nel 2025, punta a rafforzare la partecipazione attiva della cittadinanza nella costruzione di una comunità energetica locale basata su criteri di sostenibilità ambientale e solidarietà sociale.



