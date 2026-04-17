Bari, avanti i lavori del BRT: conclusi gli interventi notturni sui ponti XX Settembre e Garibaldi

BARI - Proseguono i lavori per la realizzazione del sistema BRT (Bus Rapid Transit) a Bari, finanziato con fondi PNRR – Next Generation EU e destinato al potenziamento del trasporto pubblico rapido in città.

Nelle ultime notti sono stati completati gli interventi di rifacimento del pacchetto stradale sul ponte XX Settembre, tra corso Cavour e viale Unità d’Italia, e sul ponte Garibaldi.

Sopralluogo dell’assessore Scaramuzzi

L’assessore alla Cura del territorio, Domenico Scaramuzzi, ha effettuato un sopralluogo sul cantiere del ponte XX Settembre, dove le lavorazioni si sono concluse all’alba, in anticipo rispetto al cronoprogramma previsto.

Già nei giorni precedenti era stato completato anche l’intervento sul ponte Garibaldi.

Lavori notturni e impatto sulla viabilità

Le operazioni sono state eseguite nelle ore notturne, dalle 23.30 fino all’alba, con l’obiettivo di ridurre al minimo i disagi alla circolazione cittadina.

Il cantiere del BRT procede attraverso micro-interventi distribuiti sul territorio, una modalità che consente di mantenere la viabilità ordinaria attiva e garantire una progressiva realizzazione del tracciato destinato ai nuovi autobus elettrici.

Un’opera strategica per il trasporto urbano

Il sistema BRT rientra tra gli interventi finanziati dal PNRR e punta a migliorare l’efficienza del trasporto pubblico, attraverso corsie dedicate e infrastrutture dedicate alla mobilità sostenibile.