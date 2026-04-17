Peschici, Baia Zaiana: Barone (M5S) chiede nuova audizione in Commissione Ambiente

BARI - Torna al centro dell’attenzione la situazione di Baia Zaiana, a Peschici, uno dei tratti costieri più delicati del Gargano. La consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, Rosa Barone, ha richiesto una nuova audizione in Commissione Ambiente per fare il punto sullo stato degli interventi e sul coordinamento tra gli enti coinvolti nella tutela dell’area.

La richiesta arriva a circa un anno dalla precedente audizione, durante la quale era stato avviato un confronto tra Regione Puglia e Comune di Peschici, con l’indicazione di attivare un tavolo tecnico con Soprintendenza ed Ente Parco del Gargano per definire soluzioni di accesso regolamentato e interventi di recupero ambientale.

“Serve chiarezza dopo un anno”

Barone sottolinea la necessità di verificare i progressi effettivi: a distanza di 12 mesi, secondo la consigliera, la situazione risulterebbe sostanzialmente invariata. Da qui la richiesta di un nuovo passaggio istituzionale per aggiornare il quadro delle attività svolte e delle eventuali criticità ancora aperte.

Gli enti chiamati in audizione

Nella proposta di audizione sono indicati diversi soggetti istituzionali e tecnici, tra cui l’assessora regionale all’Ambiente Debora Ciliento, il direttore del Dipartimento regionale competente Paolo Francesco Garofoli, il sindaco di Peschici Luigi D’Arenzo, il commissario del Parco Nazionale del Gargano Raffaele Di Mauro, rappresentanti di WWF Foggia e Legambiente Puglia e il presidente della Provincia di Foggia.

Tutela ambientale e accessibilità

Il nodo centrale resta quello della gestione di Baia Zaiana, area di elevato pregio paesaggistico ma da anni interessata da criticità legate all’accesso e a fenomeni di abusivismo. L’obiettivo indicato è quello di coniugare tutela ambientale, sicurezza e fruizione regolamentata del sito.

Barone chiede un “cambio di passo” per evitare ulteriori ritardi e per garantire interventi concreti a salvaguardia di uno dei luoghi simbolo del litorale garganico.